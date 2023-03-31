0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye T1870

0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
Ürün Kodu : DN28754
%0
36.984 TL
36.984 TL
PEŞİN FİYATINA 12.328 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye T1870Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.06 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.16 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla yaratılan Elegansın İfadesi İnce Detaylar ile Pırlanta Baget Kolye, her kadının hayranlıkla bakacağı bir parça. Bu özel kolye, pırlanta taşlarıyla süslenmiş ve baget kesimleriyle dikkat çekiyor. İnce detaylarıyla göz kamaştıran bu kolye, herhangi bir kıyafete zarif bir dokunuş katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu eşsiz pırlanta kolyeyi tercih edebilirsiniz. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça.
0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.07 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.22 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, G renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.328 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.984 TL
36.984 TL
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