0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye T1870 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla yaratılan Elegansın İfadesi İnce Detaylar ile Pırlanta Baget Kolye, her kadının hayranlıkla bakacağı bir parça. Bu özel kolye, pırlanta taşlarıyla süslenmiş ve baget kesimleriyle dikkat çekiyor. İnce detaylarıyla göz kamaştıran bu kolye, herhangi bir kıyafete zarif bir dokunuş katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu eşsiz pırlanta kolyeyi tercih edebilirsiniz. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça.