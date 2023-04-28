2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük T3613

2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR100995
%0
73.800 TL
73.800 TL
PEŞİN FİYATINA 24.600 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük T3613Rose Altın, 14 Ayar, 3.67 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.10 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.38 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 1.54 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu Pırlanta Safir Yüzük, elegan sanatın ifadesini taşıyor. İhtişamlı safir taşı ve zarif baget kesim pırlantalar, bu yüzüğü benzersiz kılıyor. Bu yüzük, herhangi bir kıyafete zarafet ve şıklık katacak.
2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.67 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 2.02 karat ağırlığında, G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlantave safir taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan safir taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.600 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
73.800 TL
73.800 TL
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