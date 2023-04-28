2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük T3613 Rose Altın, 14 Ayar, 3.67 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.54 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Safir Yüzük, elegan sanatın ifadesini taşıyor. İhtişamlı safir taşı ve zarif baget kesim pırlantalar, bu yüzüğü benzersiz kılıyor. Bu yüzük, herhangi bir kıyafete zarafet ve şıklık katacak.