0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük T5107 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern hatlarla şekillenen bu zarif tasarım, taşların uyumlu dizilimiyle ışıltıyı minimal bir yorumla sunar. Sade ama etkileyici bir görünüm arayanlar için tasarlanan bu parça, stilinizi vurgulamanın en zarif yoludur.