Altın Çubuk Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02832
%0
25.636 TL
25.636 TL
PEŞİN FİYATINA 8.545 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çubuk Şahmeran Bileklik T10834
14 Ayar, Altın, 2.35 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
El hareketlerine zahmetsizce adapte olan Altın Çubuk Şahmeran Bileklik, hafif yapısı sayesinde teninizde ağırlık yapmadan gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor.
Altın Çubuk Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.545 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.636 TL
25.636 TL
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