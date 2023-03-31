Altın Trend Bileklik T589 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4.89 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Trend Bileklik, estetik ve zarif dokunuşların uyumunu yansıtan bir aksesuardır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, herhangi bir kıyafete sofistike bir hava katar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu bilekliği tercih edebilirsiniz.