Altın Pullu Zincir Kolye T10535 14 Ayar, Altın, 6.06 gr Zincir Boyu: 55cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Peş peşe sıralanan dairesel altın plakaların yansımalı ve pürüzsüz yapısı, boyunda akıcı ve tok bir estetik oluşturuyor. Yalın ve geometrik formların yarattığı bu dolgun görünüm tasarıma zamansız bir zenginlik katarken, her açıdan dikkat çekici bir etki sunuyor. Stilinize modern ve iddialı bir dokunuş.