Altın Pullu Zincir Kolye
Ürün Kodu : C064774
%0
63.444 TL
63.444 TL
PEŞİN FİYATINA 21.148 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Pullu Zincir Kolye T10535
14 Ayar, Altın, 6.06 gr
Zincir Boyu: 55cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Peş peşe sıralanan dairesel altın plakaların yansımalı ve pürüzsüz yapısı, boyunda akıcı ve tok bir estetik oluşturuyor. Yalın ve geometrik formların yarattığı bu dolgun görünüm tasarıma zamansız bir zenginlik katarken, her açıdan dikkat çekici bir etki sunuyor. Stilinize modern ve iddialı bir dokunuş.
Altın Pullu Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.148 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.444 TL
63.444 TL
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