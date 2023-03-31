Altın Baget Gerdanlık T23

Altın Baget Gerdanlık
Ürün Kodu : N095391
%0
96.832 TL
96.832 TL
PEŞİN FİYATINA 32.277 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Gerdanlık T23Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.91 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Baget Gerdanlık, zarafetin ve elegansın mükemmel bir birleşimini sunuyor. İnce detaylarıyla dikkat çeken bu şık gerdanlık, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda, Altın Baget Gerdanlık sizin için ideal bir seçim olacaktır.
Altın Baget Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.91 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Baget Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- Her kullanım sonrası yumuşak bir takı beziyle silin; parfüm, ter ve kir kalıntılarını temizler. Diğer takılarla temas etmeyecek biçimde ayrı bölümlü mücevher kutusunda, güneş ışığı ve nemden uzak saklayın. Yılda en az bir kez yetkili kuyumcuda ultrasonik temizleme yaptırın.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Baget Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 32.277 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
96.832 TL
96.832 TL
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