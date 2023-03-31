Altın Baget Gerdanlık T23

1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir? 1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.91 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.

2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir? 2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.

3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur? 3- Altın Baget Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.

4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır? 4- Her kullanım sonrası yumuşak bir takı beziyle silin; parfüm, ter ve kir kalıntılarını temizler. Diğer takılarla temas etmeyecek biçimde ayrı bölümlü mücevher kutusunda, güneş ışığı ve nemden uzak saklayın. Yılda en az bir kez yetkili kuyumcuda ultrasonik temizleme yaptırın.