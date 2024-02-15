0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye T4516 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.60 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif simgesiyle anlamlı bir tasarım sunan bu parça, tutkuyu ve sonsuzluğu bir arada hissettirir. Işıltılı taşlarla bezeli yapısı, sade ama etkileyici bir duruş yaratır.