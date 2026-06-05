0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
Ürün Kodu : DR186518
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%0
38.064 TL
38.064 TL
PEŞİN FİYATINA 12.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük T10229
Rose Altın, Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.05 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın ilham veren güzelliğini taşıyan bu yüzük, çiçek formunun romantik enerjisini modern bir yorumla sunuyor. Pırlantaların oluşturduğu ışık oyunu, tasarıma canlılık ve hareket katıyor. İnce detayları sayesinde hem dikkat çekici hem de zarif bir görünüm oluşturuyor. Bazı çiçekler mevsimlerle değil, duygularla açar.
0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.064 TL
38.064 TL
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