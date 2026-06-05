0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük T10229 Rose Altın, Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.05 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.22 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın ilham veren güzelliğini taşıyan bu yüzük, çiçek formunun romantik enerjisini modern bir yorumla sunuyor. Pırlantaların oluşturduğu ışık oyunu, tasarıma canlılık ve hareket katıyor. İnce detayları sayesinde hem dikkat çekici hem de zarif bir görünüm oluşturuyor. Bazı çiçekler mevsimlerle değil, duygularla açar.