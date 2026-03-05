Altın Kedi Trend Kolye T9520 Altın, 14 Ayar, 2,05 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gizemin, bağımsızlığın ve asil bir duruşun sembolü olan kedi silueti, altının zarif dokunuşuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Zarif ve kıvrak hatlarıyla dikkat çeken bu tasarım, altının parıltısını modern ve sofistike bir şekilde yansıtıyor. Günlük tarzınıza zarafet dolu, oyuncu bir imza bırakın.