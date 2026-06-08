0.54 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye T10289 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.55 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.54 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın merkezinde parlayan bu kolye, yuvarlak detayları sayesinde dengeli ve zarif bir görünüm sunuyor. Her açıdan farklı yansımalar oluşturan taşlar, tasarımın etkisini artırıyor. Günlük şıklığın da özel davetlerin de kusursuz eşlikçilerinden biri olmaya aday.