0.54 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye
Ürün Kodu : DN65537
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69.888 TL
69.888 TL
PEŞİN FİYATINA 23.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.54 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye T10289
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.55 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.54 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın merkezinde parlayan bu kolye, yuvarlak detayları sayesinde dengeli ve zarif bir görünüm sunuyor. Her açıdan farklı yansımalar oluşturan taşlar, tasarımın etkisini artırıyor. Günlük şıklığın da özel davetlerin de kusursuz eşlikçilerinden biri olmaya aday.
0.54 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye
PEŞİN FİYATINA 23.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.888 TL
69.888 TL
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