0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3155 0 0, 14 Ayar, 2.12 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.53 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce Estetik İfadenin Sırrı ile Pırlantalı Safir Yüzük, zarafetin ve şıklığın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Bu benzersiz yüzük, pırlanta ve safir taşlarıyla süslenmiştir. İnce detayları ve estetik tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak özel bir parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu yüzüğü keşfedin ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.