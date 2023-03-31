0.05 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3378 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.94 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta trend yüzük, zarafetin en çarpıcı ifadesidir. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu yüzük, her anınıza değer katar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir.