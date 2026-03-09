5.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T9639 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8,94 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 5.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bir kraliçenin zarafetini ve ihtişamını yansıtan bu görkemli su yolu bileklik, pırlantanın sönmeyen ateşini odağa alıyor. Beyaz altının pürüzsüz yüzeyi üzerinde yükselen berrak taşlar, bileğinizde adeta bir ışık halesi oluşturuyor. Girdiğiniz her ortamda hayranlık uyandıracak, prestijli ve asil bir parça.