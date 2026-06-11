Altın Yıldız Detaylı Erkek Kolye Ucu
Ürün Kodu : P140317
%0
31.416 TL
31.416 TL
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yıldız Detaylı Erkek Kolye Ucu T10327
Altın, 14 Ayar, 3,21 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gökyüzünün ilham veren sembollerinden biri olan yıldız motifi, bu kolye ucunda modern bir yorumla öne çıkıyor. Altının parlak yüzeyi, yıldız formunun zarif detaylarını daha belirgin hale getiriyor. Sade görünümünün altında dikkat çekici bir anlam ve estetik taşıyor.
Altın Yıldız Detaylı Erkek Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.416 TL
31.416 TL
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