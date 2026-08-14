Altın Mavi Mineli Yüzük
Ürün Kodu : R123256
%0
35.972 TL
35.972 TL
PEŞİN FİYATINA 11.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Mineli Yüzük T10857
14 Ayar, Altın, 3.31 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pürüzsüz mavi minenin çekim gücü ve altının göz alıcı parıltısı... Altın Mavi Mineli Yüzük, sadeliğin içindeki renkli lüksü keşfetmek isteyenler için güçlü bir imza
Altın Mavi Mineli Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.972 TL
35.972 TL
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