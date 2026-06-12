Altın Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358043
%0
64.736 TL
64.736 TL
PEŞİN FİYATINA 21.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Detaylı Erkek Bileklik T10364
Altın, 14 Ayar, 5,70 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özenle işlenen detaylarıyla dikkat çeken bu bileklik, sade çizgiler içinde güçlü bir karakter sunuyor. Altının sıcak tonu, tasarımın her bölümünde zarif bir şekilde kendini hissettiriyor. Modern ve zamansız bir görünüm arayanlar için etkileyici bir tamamlayıcı.
Altın Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 21.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.736 TL
64.736 TL
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