Altın Yunus Kolye T1250

Altın Yunus Kolye
Ürün Kodu : N098487
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22.236 TL
22.236 TL
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yunus Kolye T1250Altın, 14 Ayar, 2.27 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik ve zarif dokunuşların mükemmel uyumuyla tasarlanmış Altın Yunus Kolye, Lizay kalitesiyle karşınızda. Bu eşsiz takı parçası, şıklığınıza zarafet ve estetik katarken, sizlere benzersiz bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Altın Yunus Kolye| Lizay'a göz atmayı unutmayın.
Altın Yunus Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.27 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Yunus Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Yunus Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Günlük kullanım için uygun mu?
5- Günlük kullanıma uygundur. Uzun ömürlü kalması için deniz suyu, havuz suyu ve parfümden uzak tutulması önerilir. Hafif sabunlu su ile temizlenebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yunus Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.236 TL
22.236 TL
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