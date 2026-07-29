Altın İki Damla Taşlı Yüzük
Ürün Kodu : R168167
%0
27.812 TL
27.812 TL
PEŞİN FİYATINA 9.271 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İki Damla Taşlı Yüzük T10649
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.80 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki ayrı ruhun tek bir noktadaki zarif buluşması. Sevdiklerinize hislerinizi anlatmanın ve ömür boyu saklanacak anlamlı bir hatıra sunmanın en şık yolu.
Altın İki Damla Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.271 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.812 TL
27.812 TL
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