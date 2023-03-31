0.21 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe T2154 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet ve şıklık ile tasarlanmış Lizay Pırlanta'nın trend Küpe ile tarzınızı tamamlayın. Kaliteli ve göz alıcı bir tasarıma sahip olan bu küpe, her anınıza değer katmak için ideal bir seçimdir. Şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonuna göz atın ve kendinizi özel hissetmenin keyfini yaşayın.