0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9412 Beyaz Altın, 8 Ayar, 0.76 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade bir şıklığın kulaklarınızdaki en zarif yansıması olan bu pırlanta tektaş küpe, minimalizmin büyüleyici gücünü temsil ediyor. Günlük yaşamın her anında size eşlik edecek kadar naif bir tasarıma sahip olan bu parça, yüzünüze aydınlık ve duru bir ışıltı katıyor. Zarafeti sadelikte bulanlar için vazgeçilmez ve zamansız bir tercih.