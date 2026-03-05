0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük T9551 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.83 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geometrinin pırlanta ile buluştuğu bu özel parça, altıgen formu ve baget kesimlerin uyumuyla sıra dışı bir şıklık sunuyor. Beyaz altının modern duruşu, pırlantanın her bir açısındaki ışıltıyı ön plana çıkararak stilinize mimari bir derinlik katıyor. Sıradanlıktan uzak, karakterli bir mücevher arayanların ilk tercihi olacak bir tasarım.