Altın Yaprak Su Yolu Gerdanlık T1180 Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.14 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Elegans ve minimalizm ahengiyle tasarlanan Altın Su Yolu Kolye, zarif ve şık bir aksesuar seçeneği sunuyor. Bu kolye, sade ve şık tasarımıyla her türlü kıyafetle mükemmel bir uyum sağlarken, altın suyolu detaylarıyla da dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için Altın Suyolu Kolye'yi tercih edebilirsiniz.