Altın Yaprak Su Yolu Gerdanlık T1180

Altın Yaprak Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : N111006
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109.004 TL
109.004 TL
PEŞİN FİYATINA 36.335 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yaprak Su Yolu Gerdanlık T1180Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.14 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Elegans ve minimalizm ahengiyle tasarlanan Altın Su Yolu Kolye, zarif ve şık bir aksesuar seçeneği sunuyor. Bu kolye, sade ve şık tasarımıyla her türlü kıyafetle mükemmel bir uyum sağlarken, altın suyolu detaylarıyla da dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için Altın Suyolu Kolye'yi tercih edebilirsiniz.
Altın Yaprak Su Yolu Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 11.14 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Yaprak Su Yolu Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Yaprak Su Yolu Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yaprak Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 36.335 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
109.004 TL
109.004 TL
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