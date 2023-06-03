0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3719 Rose ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce dokunuşlar ile tasarlanmış, şık ve trend bir yüzük arıyorsanız, bu pırlanta trend yüzük tam size göre! Kaliteli işçilik ve zarif detaylarla süslenmiş bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak. Şıklığınızı tamamlayacak ve dikkatleri üzerinize çekecek olan bu yüzüğü hemen keşfedin!