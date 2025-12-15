0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9409 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.59 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın en saf halini küçük ama etkileyici bir detay olarak taşımanız için tasarlanan bu küpeler, her stil ile kusursuz bir uyum yakalıyor. İnce bir işçilikle hazırlanan özel yuva yapısı, ışığı en iyi şekilde toplayarak pırlantanın doğal parıltısını her açıda ortaya çıkarıyor. Mücevher koleksiyonunuzun en temel ve en zarif parçalarından biri olmaya aday.