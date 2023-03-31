0.57 Karat Pırlanta Baget Kolye T247 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.76 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak







Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle şıklık uyumunu yansıtan pırlanta baget kolye, zarif ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu özel kolye, her tarza ve her duruma mükemmel bir tamamlayıcı olarak öne çıkıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu şık kolye tam size göre!