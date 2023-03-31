0.63 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T159 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan zarafetin simgesi olan pırlanta baget kelepçe ile tarzınızı tamamlayın. Bu benzersiz tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacak. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu kelepçe, özel anlarınıza unutulmaz bir parlaklık kazandıracak.