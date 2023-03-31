1.34 Karat Pırlanta Baget Küpe T318 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Markiz



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0..24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Estetik ile tasarlanmış, pırlanta baget küpe modelleri en şık ve zarif seçenekler arasında yer alıyor. Bu özel tasarım küpeler, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Pırlantanın eşsiz ışıltısı ve baget kesimlerin zarafeti bir araya gelerek, göz kamaştıran bir görünüm sunar. Eğer siz de şıklığınızı tamamlayacak etkileyici bir aksesuar arıyorsanız, pırlanta baget küpeler tam size göre!