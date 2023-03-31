Altın Damla Su Yolu Gerdanlık T1181

Altın Damla Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : N081047
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103.496 TL
103.496 TL
PEŞİN FİYATINA 34.499 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Damla Su Yolu Gerdanlık T1181Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.40 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Estetik İnceliklerin Sanatı ile tasarlanan Altın Su Yolu Kolye, Lizay markasının eşsiz ifadesini yansıtıyor. Bu zarif ve özel tasarım kolye, her anınıza değer katmak için mükemmel bir seçenek Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, her stil ile mükemmel uyum sağlayacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı vurgulamak için bu altın tasarım kolyeyi tercih edebilirsiniz.
Altın Damla Su Yolu Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 10.40 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Damla Su Yolu Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Damla Su Yolu Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Damla Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 34.499 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
103.496 TL
103.496 TL
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