Altın Damla Su Yolu Gerdanlık T1181 Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.40 gr



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Estetik İnceliklerin Sanatı ile tasarlanan Altın Su Yolu Kolye, Lizay markasının eşsiz ifadesini yansıtıyor. Bu zarif ve özel tasarım kolye, her anınıza değer katmak için mükemmel bir seçenek Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, her stil ile mükemmel uyum sağlayacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı vurgulamak için bu altın tasarım kolyeyi tercih edebilirsiniz.