1.48 Karat Pırlanta Baget Küpe T3626 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.48 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.77 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının eşsiz tasarımıyla hazırlanan pırlanta baget küpe, şıklığı yansıtan bir aksesuar seçeneği. Bu özel parça, her kadının tarzına uyum sağlayarak dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada taşıyan Lizay pırlanta baget küpe ile her anınızda göz kamaştırın.