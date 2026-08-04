2.24 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Ürün Kodu : DB17928-s
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%0
107.856 TL
107.856 TL
PEŞİN FİYATINA 35.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.24 Karat Pırlanta Safir Bileklik T10774
14 Ayar, Beyaz Altın, 5.75 gr
Taş: Lab Safir
Ağırlık: 1.47 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.77 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafeti bileğinizde taşıyın. Pırlantanın büyüleyici parıltısı ile safirin derin mavisinin bu eşsiz uyumu, her anınıza asil bir ışıltı katacak.
2.24 Karat Pırlanta Safir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 35.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
107.856 TL
107.856 TL
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