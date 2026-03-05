0.59 Karat Pırlanta Trend Yüzük T9555 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.87 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,59 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Merkeze odaklanan muazzam bir ışıltı; bu yuvarlak kesim pırlanta yüzük, klasik tektaş formuna modern bir derinlik katıyor. Etrafını saran pırlanta detayları, merkezdeki taşların parıltısını sonsuzluğa taşıyarak parmağınızda bir ışık patlaması yaratıyor. Saf sevginin ve pırlantanın en duru halini taşıyan zamansız bir imza.