Altın Eskitme Taş Görünümlü Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B360083
%0
121.924 TL
121.924 TL
PEŞİN FİYATINA 40.641 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Eskitme Taş Görünümlü Erkek Bileklik T10320
Altın, 14 Ayar, 11,83 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Vintage esintiler taşıyan bu bileklik, eskitme taş görünümü sayesinde özgün bir kimlik kazanıyor. Yüzeydeki detaylar, yılların getirdiği doğal dokuları andıran etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Altının sıcak tonları, tasarımın karakterini daha da belirgin hale getiriyor.
Altın Eskitme Taş Görünümlü Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 40.641 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
121.924 TL
121.924 TL
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