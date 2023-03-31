0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3113 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Yüzük, zarafet ve estetiği bir araya getiriyor. İnka ifadesiyle de güçlü bir etki yaratıyor. Bu benzersiz yüzük, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek için bu eşsiz tasarımı tercih edebilirsiniz.