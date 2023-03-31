Altın Sıra Taşlı Tasarım Gerdanlık T1115

Altın Sıra Taşlı Tasarım Gerdanlık
Ürün Kodu : N095395
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95.676 TL
95.676 TL
PEŞİN FİYATINA 31.892 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sıra Taşlı Tasarım Gerdanlık T1115Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.79 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın tasarım gerdanlık, ince dokunuş sanatının en güzel örneklerinden biridir. Bu zarif ve şık takı parçası, ustaların elinde şekillenen altın tellerinin birleşimiyle oluşur. İnce işçilik ve detaylara verilen önem, gerdanlığın benzersiz bir güzellik kazanmasını sağlar. Altın tasarım gerdanlık, her kadının şıklığını tamamlayacak özel bir parçadır.
Altın Sıra Taşlı Tasarım Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.79 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Sıra Taşlı Tasarım Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Sıra Taşlı Tasarım Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sıra Taşlı Tasarım Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 31.892 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
95.676 TL
95.676 TL
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