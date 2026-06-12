Altın Detaylı Siyah Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358039
%0
66.436 TL
66.436 TL
PEŞİN FİYATINA 22.145 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Detaylı Siyah Erkek Bileklik T10367
Altın, 14 Ayar, 5,85 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Siyah tonların güçlü duruşu, altın detaylarla birleşerek sofistike bir görünüm ortaya çıkarıyor. Kontrast renklerin uyumu, tasarıma modern ve karakter sahibi bir ifade kazandırıyor. Dikkat çekici olmadan etkileyici görünmeyi başaran özel bir aksesuar.
Altın Detaylı Siyah Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 22.145 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.436 TL
66.436 TL
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