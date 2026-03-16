0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Yüzük T9810 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,90 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altının geometrik zarafetini taşların görkemiyle buluşturan bu yüzük, minimalizmden vazgeçemeyen ama ihtişamı da elden bırakmayanlar için tasarlandı. Şehirli ve özgün bir stilin en ışıltılı eşlikçisi.