1.25 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T5881 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.11 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 1.04 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Renkli taşların göz kamaştırıcı uyumuyla tasarlanan bu yüzük, modern çizgileri ve zarif ışıltısıyla dikkat çeker. Feminen detaylarıyla hem günlük şıklıkta hem de özel davetlerde sofistike bir tamamlayıcı olur.