Altın Tasarım Bileklik T10557 14 Ayar, Altın, 8.05 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Birbirine sarmal bir düzenle kenetlenen ve pul pul bir doku oluşturan altın baklaların hacimli yapısı, klips kısmındaki parıltılı taş işçiliğiyle göz alıcı bir şıklığa ulaşıyor. Işığı her açıdan yakalayan zengin yüzey dokusu ve sofistike kilit tasarımı, bilekte hem modern hem de son derece görkemli bir duruş sergiliyor. Stilinize estetik, güçlü ve seçkin bir dokunuş.