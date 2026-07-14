Altın Tasarım Bileklik
Ürün Kodu : B363953
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%0
87.584 TL
87.584 TL
PEŞİN FİYATINA 29.195 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Bileklik T10557
14 Ayar, Altın, 8.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birbirine sarmal bir düzenle kenetlenen ve pul pul bir doku oluşturan altın baklaların hacimli yapısı, klips kısmındaki parıltılı taş işçiliğiyle göz alıcı bir şıklığa ulaşıyor. Işığı her açıdan yakalayan zengin yüzey dokusu ve sofistike kilit tasarımı, bilekte hem modern hem de son derece görkemli bir duruş sergiliyor. Stilinize estetik, güçlü ve seçkin bir dokunuş.
Altın Tasarım Bileklik
PEŞİN FİYATINA 29.195 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
87.584 TL
87.584 TL
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