0.31 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük T3354 Rose Altın, 14 Ayar, 4.58 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Çiçek Yüzük, göz alıcı taş kesimi ile dikkat çeken bir mücevherdir. Bu şık ve zarif yüzük, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Eşsiz tasarımı ve parlak pırlantasıyla, herkesin ilgisini çekecek bir görünüm sunar. Bu yüzük, özel anlarınızda veya günlük yaşamınızda size şıklık ve zarafet katmak için mükemmel bir seçenektir.