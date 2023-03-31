1.47 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye T1740 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.64 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.02 Karat

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.35 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın eşsiz Zarafet sanatıyla tasarlanan pırlanta safir kolye, göz alıcı bir şıklık sunuyor. Bu eşsiz parça, zarafeti ve estetiği bir araya getirerek sizlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu muhteşem kolyeyi tercih edebilirsiniz.