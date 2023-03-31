0.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye T217 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif tasarımıyla öne çıkan pırlanta baget kolyesi, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek İnce işçilik ve yüksek kalite ile üretilen bu kolye, her anınıza değer katacak. Şık ifade yaratmak için tercih edebileceğiniz bu Lizay Pırlanta kolye, herkesin dikkatini çekecek.