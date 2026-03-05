0.98 Karat Pırlanta Zincir Kolye T9590 Beyaz Altın, 14 Ayar, 26.16 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,98 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü ve iddialı hatların pırlanta ışıltısıyla buluştuğu bu zincir kolye, lüksün en cesur ifadesi. Beyaz altının her bir halkasında parlayan taşlar, stilinize karakter ve modern bir duruş katıyor. Sadece bir aksesuar değil, özgüveninizi ve tarzınızı yansıtan görkemli bir imza.