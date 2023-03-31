1.00 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T2992 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.04 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.00 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık sanat eseri ile tasarlanmış pırlanta beştaş yüzük, zarafetin ve lüksün mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. İnce işçilik ve detaylara dikkat edilerek üretilen bu yüzük, her kadının hayallerini süsleyecek bir parça. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçim.