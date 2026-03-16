4.00 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık T9828 Beyaz Altın, 14 Ayar, 16,97 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 4.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Lüksün ve zarafetin ulaştığı en uç nokta, beyaz altın ile pırlantanın bu eşsiz ve kesintisiz bütünleşmesinde vücut buluyor. Boynunuzu bütünüyle saran bu devasa ışık çemberi, her milimetresinde saklı olan o muazzam görkemle adeta zamanı durduruyor. Kırmızı halı şıklığını hayatının merkezine koyan, krallara layık bir ışıltıyı hak eden o özel kadın için tasarlanmış nihai başyapıt.