1.13 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye T1924 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.10 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve şık tasarımıyla hazırlanan bu yakut kolye, pırlanta ile taçlandırılmış. Elegansınızı ve zarafetinizi yansıtacak bu kolye, her anınızda sizi özel hissettirecek.