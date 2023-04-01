Altın Balık Çocuk Küpe T3570

Altın Balık Çocuk Küpe
Ürün Kodu : E149969
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6.800 TL
6.800 TL
PEŞİN FİYATINA 2.267 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Balık Çocuk Küpe T3570Altın, 8 Ayar, 1.06 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarafet Yumağı ile-Altın Balık Çocuk Küpe, çocuklar için özel olarak tasarlanmış zarif ve şık bir takıdır. Bu küpeler, altın balık figürüyle süslenmiş ve çocukların kulağında zarif bir görünüm sağlamaktadır. Çocuklarınızın güzelliğini vurgulamak ve onlara özel bir hediye vermek isterseniz, Zarafet Yumağı ile-Altın Balık Çocuk Küpe tam size göre!
Altın Balık Çocuk Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.06 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Çocukların hassas kulakları için özel olarak güvenli butterfly (kelebek) kapama sistemi kullanılmıştır. Gün boyu hareket halinde bile küpenin düşmesini engeller, batma yapmaz ve güvenli bir kullanım sunar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 8 ayar sarı altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Balık Çocuk Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Balık Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 2.267 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
6.800 TL
6.800 TL
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