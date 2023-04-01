Altın Balık Çocuk Küpe T3570 Altın, 8 Ayar, 1.06 gr



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Zarafet Yumağı ile-Altın Balık Çocuk Küpe, çocuklar için özel olarak tasarlanmış zarif ve şık bir takıdır. Bu küpeler, altın balık figürüyle süslenmiş ve çocukların kulağında zarif bir görünüm sağlamaktadır. Çocuklarınızın güzelliğini vurgulamak ve onlara özel bir hediye vermek isterseniz, Zarafet Yumağı ile-Altın Balık Çocuk Küpe tam size göre!