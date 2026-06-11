Altın Örgü Zincir Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359721
%0
39.916 TL
39.916 TL
PEŞİN FİYATINA 13.305 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Örgü Zincir Erkek Bileklik T10353
Altın, 14 Ayar, 4,24 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Örgü zincir formuyla dikkat çeken bu bileklik, klasik erkek aksesuarlarına modern bir yorum getiriyor. Birbirine kusursuz şekilde bağlanan halkalar, tasarıma hareketli ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Günlük kullanımdan özel davetlere kadar şıklığınıza eşlik edecek zamansız bir parça.
Altın Örgü Zincir Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 13.305 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.916 TL
39.916 TL
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