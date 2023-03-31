1.29 Karat Pırlanta Safir Kolye T1756 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.86 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern estetik ifadeye sahip pırlanta safir kolye, zarafeti ve şıklığıyla dikkat çekiyor. Eşsiz tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleriyle bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu muhteşem kolyeyi bugün satın alın.