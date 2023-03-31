0.85 Karat Pırlanta Baget Yüzük T569 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget yüzük, refined ve şık inceliklere sahip bir tasarıma sahiptir. Eşsiz görünümüyle dikkat çeken bu yüzük, zarafeti ve zarifliği bir araya getiriyor. Siz de bu özel tasarıma sahip olan bu yüzükle tarzınızı tamamlayabilirsiniz.